Va al mare a San Nicola e gli rompono il finestrino dell’auto per rubare oggetti personali

La segnalazione arriva dalla baia di San Nicola. Il furto è avvenuto ieri in pieno giorno. Racconta F.R., lettore di Zonalocale, che in quel tratto di litorale "un furto con effrazione è avvenuto ieri, 21 giugno, intorno alle 13, in contrada San Nicola, dove stanno eseguendo dei lavori pubblici". La segnalazione è finalizzata a "mettere in guardia chi si reca al mare in quella zona".

I ladri "hanno rotto il finestrino lato posteriore destro, ma non è suonato l'allarme e non ho trovato pietre o oggetti contundenti all'interno.

Hanno preso solo un borsello nero con dentro doppioni chiavi di casa, carte sconti negozi, agende, chiavette usb, occhiali da vista per presbiopia, documenti e piccoli oggetti di poco valore".

In questi giorni, le forze dell'ordine sono impegnate in una serie controlli strade principali: numerosi i pattugliamenti e i posti di blocco messi in atto nell'ambito di un'operazione interforze finalizzata a contrastare furti, spaccio e guida in stato di ebbrezza e vegliare sull'inizio della stagione estiva nel Vastese.