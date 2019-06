I vastesi Di Rienzo e Ronzitti con l’Abruzzo al Ping Pong Kids

Sono due giovani vastesi, Viola Di Rienzo e Christopher Ronzitti, a rappresentare l'Abruzzo al Ping Pong Kids, manifestazione rivolta agli atleti più giovani organizzata dalla Federazione nazionale tennistavolo. Al palatennistavolo Aldo De Santis di Terni, dal 21 al 23 giugno, si confrontano tanti giovani pongisti appartenenti alle delegazioni regionali. Per i due ragazzi, tesserati per il Tennistavolo Vasto, ci saranno da affrontare prove atletiche e sfide al tavolo da ping pong.

"La manifestazione a carattere promozionale - spiega una nota della Fitet Abruzzo - è dedicata agli atleti più giovani che si avvicinano al tennistavolo in tenera età rappresenta il primo appuntamento importante per avviarli in seguito verso la pratica agonistica di alto livello e vengono selezionati tra tutti i praticanti giovanissimi del territorio attraverso delle competizioni a carattere regionale che danno poi accesso alla fase finale di Terni in atto in questi giorni.