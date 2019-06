Palestra rinnovata alla scuola Martella. Asili nido, prorogate le iscrizioni

"Lunedì prossimo saranno riconsegnati i locali della palestra della Scuola Martella in via Bachelet". Lo annuncia una nota del Comune di Vasto.

"I lavori di manutenzione straordinaria, affidati alla ditta Società italiana servizi srl dall'ufficio Servizi e Manutenzioni del Comune di Vasto, miravano alla messa in sicurezza della pavimentazione della palestra preesistente, che risultava disconnessa in più punti con non pochi rischi per gli utenti. Nel dettaglio si è proceduto alla posa in opera di nuovo pavimento vinilico sportivo, (certificato FIBA livello 2-3), alla realizzazione di opportune protezioni a colonne, termosifoni, spigoli e gradini, sostituzione della porta di emergenza e delle finestre con vetro resistente agli urti. L'importo complessivo ammonta a circa 37500 euro ed i lavori sono stati coordinati dal Rup Francesca Gizzarelli e dal geometra Nicola Zaccardi".

"Studenti ed insegnanti potranno riprendere il nuovo anno scolastico con una palestra, di 330 metri quadri, finalmente funzionale. Il nuovo campo da gioco, con superficie groffata, opaca e antiscivolo, è costituito da un manto in pvc ecologico di nuova generazione, adatta ad ospitare eventi sportivi. L'amministrazione Menna continua a puntare sulla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare scolastico e sulla sicurezza delle strutture", ha dichiarato l’assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco, con delega alla Manutenzione degli edifici scolastici.

ASILI, ISCRIZIONI PROROGATE - L'amministrazione, inoltre, comunica "che sono prorogate le iscrizioni presso l’Asilo Nido Comunale Stella Maris, in Viale Dalmazia- Vasto Marina relative all’anno educativo 2019/2020, per i bambini nati dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2019. Le domande di ammissione possono essere presentate entro e non oltre il 5 luglio 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto - Piazza Barbacani n.2, utilizzando i moduli disponibili presso l’Ufficio P.I. del II Settore “Affari Generali e Servizi alla Persona” del Comune di Vasto, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed il martedì e giovedì anche dalle 16,00 alle 18,00. I moduli sono pubblicati sul sito ufficiale web www.comune.vasto.ch.it alla sezione Avvisi Pubblici".