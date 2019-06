Palazzo di giustizia, arrivano i rinforzi: 6 impiegati al Tribunale e uno alla Procura

Sei impiegati per il Tribunale, uno per la Procura della Repubblica. Per porre fine all'emergenza personale nel palazzo di giustizia di Vasto. Il

La notizia è stata diffusa dall'Ordine degli avvocati, che "esprime grande soddisfazione per l'adozione del provvedimento da parte del Direttore generale del Personale e della Formazione datato 20 giugno 2019 a mezzo del quale è stata disposta l'assunzione di ulteriori 503 idonei del concorso ad 800 posti di assistente giudiziario.

Tanto perché, come si evince dall'elenco delle sedi cui sono assegnati i nuovi assistenti giudiziari, sono stati attribuiti 6 posti al Tribunale di Vasto e un posto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.

La scelta delle sedi avverrà nella prima settimana di luglio e pertanto confidiamo che nell'arco di un mese il Tribunale di Vasto e la sua Procura vedranno rinforzati gli organici.

È un importante risultato a cui si è giunti grazie all'interlocuzione franca e proficua che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto ha portato avanti con il sottosegretario Ferraresi ed in ragione del quale si esprime grata e viva soddisfazione".