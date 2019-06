"La piazze della musica": a Vasto cinque band "colorano di note" il centro storico

Ha suscitato interesse la prima serata dell'evento "Le piazze della musica", promosso dall'amministrazione comunale e dal Consorzio Vasto in Centro che, nei giovedì d'estate, riempirà di suoni cinque piazze del centro storico. In piazza Barbacani, piazza Diomede, piazza Caprioli, piazza San Pietro e piazza Pudente si sono esibite le formazioni del territorio scelte dai direttori artistici dell'evento, Lino Molino e Davide Marcone, regalando una serata di musica di qualità ai vastesi e ai turisti che sono già presenti in città.

Piccola Undeground Orchestra, Lino Molino group, Just friends, Just quartet e Blue spirits hanno colorato di note un caldo giovedì d'estate con proposte musicali davvero interessanti. E' stato il giusto modo per ravvivare una serata infrasettimanale grazie alla collaborazione tra amministrazione e consorzio e la partecipazione di molti degli operatori commerciali del centro. L'appuntamento è per giovedì prossimo con le band che ruoteranno rispetto alla prima serata.