"Notti magiche" a Castelguidone, "L’affetto di tutto il paese è una sorpresa bellissima"

Spaghetti tricolore ieri sera a Castelguidone in occasione dell'ultima partita della nazionale femminile di calcio ai Mondiali di Francia. Nella piccola comunità è ormai diventata una piacevole abitudine riunirsi e seguire insieme la squadra azzurra di cui fa parte la compaesana Daniela Sabatino.

Ieri sera, prima della partita, spaghetti per tutti al centro polinfunzionale nel centro del piccolo paese dell'Alto Vastese. La proiezione della partita si sarebbe dovuta tenere in piazza, ma la pioggia del pomeriggio ha convinto gli organizzatori a spostarla al chiuso. L'attaccante castelguidonese è rimasta in panchina, ma l'incitamento e l'entusiasmo non sono mancati. A fine match la famiglia di Daniela – la mamma Teresa, il padre Gabriele, il fratello Alessandro e la sorella Francesca – hanno espresso tutta la loro emozione: "Non riusciamo ancora a crederci. Non ci aspettavamo tutto questo affetto ed è una sorpresa bellissima, ringraziamo tutti".

Entusiasta anche il sindaco Donato Sabatino che si augura: "Speriamo di seguirla fino alla finale, grazie a lei anche Castelguidone ha avuto tanta visibilità".

Le interviste alla famiglia e al sindaco