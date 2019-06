Sp 152, spunta l’ipotesi di una nuova strada alternativa per evitare l’isolamento

Una strada alternativa (temporanea) da realizzare contemporaneamente con i lavori principali a monte del km 5 della Sp 152. È questa la soluzione alla quale sta lavorando la Provincia di Chieti per ridurre al minimo i disagi sulla strada tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli dove, a causa degli interventi in corso attesi da anni, i lavoratori sono costretti a un lungo giro alternativo per raggiungere la Val di Sangro.

A rivelarlo a zonalocale.it è il consigliere provinciale di Vasto, Vincenzo Sputore, che ha la delega alla Viabilità dell'area vastese.

"Dopo tanti anni siamo riusciti a far partire questo cantiere – dice Sputore – che aveva avuto il finanziamento dalla giunta di centrosinistra di D'Alfonso. Siamo coscienti che ci sono delle difficoltà per i residenti, ma questo lavoro bisogna farlo e bisogna farlo in questo periodo. La Provincia sta studiando con l'impresa una viabilità alternativa a monte del km 5 dove andrebbe realizzato un passaggio per i mezzi di peso minore alle 3 tonnellate e mezzo, quindi autovetture e minibus, proprio per cercare di ridurre al minimo le difficoltà".

La strada alternativa, quindi, sarà percorribile da minibus che le ditte dovrebbero mettere a disposizione: "Noi ce la stiamo mettendo tutta per risolvere queste difficoltà, ma tutti devono fare la propria parte".

Su un ultimo punto Sputore è chiaro: "Pretenderemo dalla ditta che questi lavori procedano contemporaneamente a quelli nel cantiere principale. La ditta si è detta disponibile a farlo, ma deve fare tutti e due contemporaneamente, non deve abbandonare l'altro cantiere. Tra oggi e domani sapremo se è possibile".