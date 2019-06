Semaforo spento, scontro auto-moto sulla circonvallazione Istoniense

Incidente auto-moto, oggi pomeriggio a Vasto, all'incrocio tra la circonvallazione Istoniense e viale Paul Harris, la strada che conduce a via dei Conti Ricci. Semaforo spento al crocevia che già è stato teatro di numerosi incidenti in passato.

Per cause che la polizia locale sta accertando, attorno alle 17 si sono scontrati un Aprilia Sportcity 250, guidato da O.C., 47 anni, e una Lancia Musa, al volante della quale c'era M.M., 37 anni, rimasta illesa nello scontro.

A causa dell'impatto, l'uomo che viaggiava in sella allo scooter è caduto a terra. È stato trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrecina di Vasto. In base alle prime informazioni, le condizioni non sarebbero gravi.