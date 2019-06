Oleandri capitozzati: restano solo i fusti. Il video di Alessandro Cianci è virale

Il video degli oleandri capitozzati sta diventando virale. Lo ha realizzato a Vasto Marina Alessandro Cianci. La potatura a zero ha lasciato solo i fusti delle piante in fiore di lungomare Duca degli Abruzzi.



"Voglio fare una premessa", dice Alessandro Cianci a Zonalocale: "Quello della potatura degli oleandri è l'ultimo problema di Vasto ma, se non si riesce a risolvere nemmeno questo, come si possono risolvere i problemi più grandi? Il giorno precedente questa potatura c'era stata un'analoga protesta in località San Nicola. Mi chiedo perché, a giugno, durante la stagione balneare, non si faccia attenzione a una delle passeggiate più importanti della città. A Vasto Marina è necessaria la stessa cura che è stata riservata al centro storico di Vasto. Ho telefonato a due assessori: Gabriele Barisano non mi ha risposto (ed è anche legittimo che non risponda a me); Paola Cianci mi ha detto che avrebbe portato in Giunta questa segnalazione. Ma serviva un intervento immediato. Mi è stato detto che della potatura si sta occupando una ditta esterna ma, quando ho registrato il video sul lungomare, c'era anche un furgone comunale, quindi l'amministrazione non era all'oscuro del metodo di potatura utilizzato. Possibile che, nell'appalto, non sia stato inserito un capitolato specifico sugli aspetti estetici? So che non è una questione importante, ma è sintomatica: non c'è amore per la bellezza. La natura è una bellezza gratuita di cui dobbiamo prenderci cura. Agli ospiti che arrivano a Vasto per trascorrere le loro vazanze presentiamo dei tronchi spogli, risultato del taglio netto eseguito in questi giorni. Un'amministrazione - afferma Alessandro Cianci - che non ha cura delle piccole cose perde credibilità. Inoltre, mi chiedo che fine abbia fatto il regolamento del verde pubblico redatto nel 2007 da alcuni botanici per il Comune di Vasto ed, evidentemente, dimenticato".

Ecco il video di Alessandro Cianci: