Graffiti in Blu, alle Isole Tremiti tre giorni dedicati alla cultura hip hop

Torna anche quest'anno alle Isole Tremiti l'appuntamento con Graffiti in Blu, evento incentrato sulla cultura hip hop che, dal 20 al 23 giugno, porterà molti artisti - writers e musicisti - a San Domino. Ci saranno i writers Skard e Torbi da Manfredonia, Keno, Onem e Snooby da Vasto, Norh da Termoli, Mace e Meblo da Ancona, Nos, Arkam Dean da Campobasso. L'ospite musicale sarà Speaker Cenzou con Il Nucleo (Pepp-Oh, Oyoshe, Simona Boo e O'Luwong). L'evento sarà accompagnato dalle performance del "Funambolico Cistone" e ci sarà anche Toto Nasty, rapper garganico.

Graffiti in Blu, manifestazione di arti figurative e musicali, è presentata con il patrocinio del Comune delle Tremiti, della locale Pro Loco e del Parco Nazionale del Gargano in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Hip Hopera Foundation. Lo scopo è "di porre il seme di un evento che possa sensibilizzare nel tempo i cittadini, i turisti e tutti coloro che usufruiscono delle meraviglie paesaggistiche e culturali di questo piccolo ma prezioso angolo dell'Adriatico, a tematiche care alla vollettività tutta", spiegao gli organizzatori.

A guidare la direzione artistica è Tony Joz, artista poliedrico, rapper napoletano e membro di HHF, residente ormai da anni alle Tremiti, che verrà affiancato da Riccardo Trombetta (Stiscia la Notizia). "Per questa seconda edizione, si è scelto di incentrare tutto sul rispetto dell'ambiente e sul rifiuto di utilizzo di materiali plastici, per cui il Comune Isole Tremiti spicca per essere stato il primo a vietare l'utilizzo di plastiche monouso in Italia".

La manifestazione, portata in auge sotto forma di Jam Hip-Hop, si terrà sulla banchina dell'ssola di San Domino dove si inizierà a dipingere dalla giornata del 20 giugno. Ci sarà un seminario sulla nascita dell'hip hop a cura di Guan e Skid di HipHoperaFoundation, il pomeriggio del 22 alle ore 17:30 con la partecipazione di Speaker Cenzou e Tony Joz. L'evento si concludera con il concerto di Toto Nasty alle 22:30 ed a seguire la guest di quest'anno, Speaker Cenzou, acompagnato dal Nucleo, formazione che comprende molti giovani talenti del panorama musicale nazionele quali Pepp-oh, Oyoshe,Simona Boo e o'Luong.

Graffiti in Blu "vede in campo molteplici forze, unite dall'amore e dall'impegno sociale per un Mondo migliore, in cui l'espressione artistica può e deve dire la sua, nel tentativo di offrire spunti di riflessione e punti di vista molteplici ed illuminanti per ispirare a comportamenti equi e solidali nel rapporto tra uomo e ambiente, improntato sul rispetto e sulla consapevolezza delle sue risorse".