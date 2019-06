All’asilo San Paolo la Festa del diplonido. I genitori: "Mille volte grazie alle maestre"

Nel pomeriggio di venerdì 14 giugno l’asilo nido San Paolo, gestito dalla cooperativa Pianeti diversi, si è vestito a festa. Le educatrici, coordinate dalla dottoressa Serena Cerullo, hanno regalato ai bimbi uscenti e alle famiglie una meravigliosa festa del diploma, in cui emozioni e divertimento sono stati il filo conduttore. Lo staff tutto al femminile, con l’energia e il calore di sempre, ha accolto i genitori con la proiezione di un bellissimo video realizzato in collaborazione con l’attrice Stefania Pascali.

La festa è continuata nel giardino del nido, dove i piccoli - ripercorrendo la strada che li ha portati ad acquisire numerosi obiettivi fondamentali per la loro crescita come: fantasia, amicizia, creatività, autonomia, condivisione e tenuti un’ultima volta per mano dalle loro maestre - si sono diplomati. Ora questi bimbi sono cresciuti, hanno acquistato nuove abilità e conoscenze, sorretti e guidati dall’amore e dalle competenze delle loro dolcissime maestre. Le parole di gratitudine espresse da alcuni genitori: “Care maestre, mille volte grazie per tutto quello che avete fatto in questi anni e per le emozioni che ci avete regalato. Grazie di cuore perché, se il libro appena abbozzato è diventato un best seller, è solo merito vostro”.

Asilo nido San Paolo - comunicato stampa