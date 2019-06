Sport, salute e divertimento: bilancio positivo per il cicloraduno 1° Trofeo Avis Vasto

Sport, salute e divertimento sono gli elementi che hanno caratterizzato domenica 16 giugno il cicloraduno 1° Trofeo Avis Vasto, organizzato dal Ciclo Club Vasto in collaborazione con le altre associazioni ciclistiche del territorio, il supporto dell'Avis Vasto e il patrocinio del Comune. Era uno degli eventi nel calendario delle manifestazioni "Aspettando il Giro", in occasione della partenza da Vasto della tappa del Giro d'Italia ma il maltempo ha imposto il rinvio ad una giornata più felice dal punto di vista climatico.

E domenica il sole e il caldo hanno accompagnato gli oltre 150 ciclisti che hanno percorso i 60 chilometri del percorso sulle strade del Vastese. Partenza e arrivo da via dei Conti Ricci per una giornata all'insegna dell'amicizia e della non competitività rilanciano il messaggio sulla donazione di sangue di cui il Ciclo Club Vasto è ormai da tempo portatore insieme all'Avis.

Con i 41 partecipanti del Ciclo Club Vasto fuori classifica - in quanto società organizzatrice - il Trofeo è andato alla Ciclistica Valle del Trigno, premiata dal presidente Avis Vasto Antonio Pietroniro. Al secondo posto il Velo Club San Salvo, premiato dall'assessore Luigi Marcello, al terzo la Montenero Bike, premiata dal vicepresidente del Ciclo Club, Luigi Salvatorelli. Consegnati premi speciali anche al gruppo proveniente da più lontano, Castel di Sangro, ai tre ciclisti "meno giovani" e all'unica donna che ha completato il percorso.

"Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione - commenta il presidente del Ciclo Club Vasto, Antonio Spadaccini - e ringraziamo le società che hanno collaborato con noi per l'organizzazione e tutti i partecipanti".