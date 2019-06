Colonna in mare, FdI: "Chiarire la dinamica del ritrovamento"

Chiarire la dinamica del ritrovamento del pezzo di colonna sulla riva di della scogliera di Vasto Marina, una cinquantina di metri a nord del Monumento alla Bagnante.

È la richiesta che i due consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, rivolgono in un'interrogazione al sindaco di Vasto, Francesco Menna.

“Il rinvenimento del reperto - scrivono in un comunicato Suriani e Prospero - ha suscitato discreto interesse ma, soprattutto, attorno a questa vicenda, in molti hanno posto interrogativi, in particolare sull’improvviso ritrovamento della colonna, in una zona altamente frequentata della spiaggia, in un posto dove l’acqua marina è particolarmente bassa, a una profondità di poche decine di centimetri. Riteniamo sia importante capire la reale datazione della colonna, scoprire la sua provenienza e approfondire la dinamica del ritrovamento”.