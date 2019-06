"Usain Bolt" di Young Mike: "Con impegno e passione si possono realizzare i propri sogni"

Si intitola Usain Bolt il primo singolo di Young Mike - il 19enne Michele Ialacci - accompagnato da un videoclip lanciato oggi su youtube. Da un anno il giovane vastese ha dato forma alla sua grande passione per musica, iniziando una proficua collaborazione con il produttore Purple Pain - Silvano Di Fonzo - e collaborando anche con Fredo The $tranger - Alfredo Brevetti-.

Ora arriva questo primo videoclip ufficiale - girato da Hydra Group - che porta in video una canzone "scritta per tutte quelle persone che hanno un sogno dicendo loro che bisogna inseguirlo ad ogni costo senza arrendersi mai". Lo sguardo al campione giamaicano è perchè "dal nulla Usain Bolt è diventato uno degli atleti più importanti di tutti i tempi con la sua costanza e il suo impegno".

Per questo il messaggio lanciato da Young Mike è a "non arrendersi mai. Chiunque può realizzare i propri sogni mettendoci impegno e passione". Proprio come fa lui nel mondo della musica.