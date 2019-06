World tour 1star ad Ios Island, Claudia Scampoli e Dalila Varrassi al 5° posto

Claudia Scampoli e Dalila Varrassi continuano a collezionare buone prove nel World Tour di beach volley. La vastese e la rosetana hanno conquistato un buon 5° posto nel torneo 1star di Ios Island, in Grecia. Per le due azzurre il torneo è iniziato con il round di qualificazione in cui hanno battuto le ragazze della Repubblica Ceca Dostalova/Dostalova per 2-0 (21-11; 21-17).

Poi hanno superato, ancora per 2-0, le turche Nezir e Gokalp (21-18; 21-16) accedendo così al main draw. Inserite nella pool C, le due azzurre sono state sconfitte al tie break dalle cipriote Angelopoulou e Konstantopoulou (21-18; 19-21; 15-13) e poi hanno battuto nettamente la coppia della Repubblica Ceca Olivova e Rehackova per 2-0 (21-12;21-9).7

Negli ottavi di finale Scampoli e Varrassi hanno affrontato e battuto per 2-0 le austriache Klinger D./Klinger R. (21-15; 21-18) accedendo così ai quarti di finale. Questa mattina il match contro le ragazze inglesi Evans e Austin che hanno avuto la meglio solo al tie break (13-21; 21-17; 11-15).

Si chiude così al 5° posto l'avventura in terra greca delle due giocatrici abruzzesi che, nel corso della stagione, stanno evidenziando notevoli progressi e riuscendo a cogliere sempre buoni piazzamenti.