Incidente tra tre auto a San Salvo Marina, "Quest’incrocio è pericoloso, ma nessuno ci ascolta"

Tre auto coinvolte e diversi contusi in un incidente all'incrocio tra via Marco Polo e via Magellano a San Salvo Marina. È successo poco prima delle 22 di oggi; sul posto sono intervenute due pattuglie di carabinieri per regolare il traffico e ricostruire la dinamica.

L'incidente non ha avuto per fortuna conseguenze serie per gli occupanti dei vari veicoli, ma ha riacceso i riflettori sulla pericolosità dell'incrocio più volte sottolineata dai residenti.

"Dopo tante segnalazioni – dice uno di loro a zonalocale.it – ancora incidenti. Quest'incrocio è molto pericoloso anche considerando la vicinanza della scuola materna e della pista ciclabile, entrambe a ridosso della strada. Sono anni che facciamo segnalazioni. È l'incrocio dove ci sono stati più incidenti nel territorio di San Salvo mentre le rotatorie sono state costruite altrove. L'incrocio dovrebbe essere segnalato anche con lampeggianti o simili".