Lite tra le mura domestiche, due donne finiscono in ospedale

Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare ogni dettaglio dell'episodio accaduto ieri pomeriggio a Roccaspinalveti. Tre persone sono finite in ospedale dopo il litigio avvenuto all'interno di un'abitazione in paese e in cui ad avere la peggio sono state due donne, madre e figlia, di 88 e 55 anni. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che a far del male alle due sarebbe stato un 53enne, compagno della 55enne con cui conviveva da tempo. Probabilmente tutto è nato da un litigio in cui si sono alzati i toni fino a superare il limite.

Due passanti sono stati richiamati dalle urla che provenivano dall'abitazione e sono entrati per vedere cosa stesse accadendo. Il loro intervento, con quello di altri vicini e poi dei carabinieri della stazione di Roccaspinalveti, ha evitato che la situazione si aggravasse ulteriormente. Sia le due donne che l'uomo - in stato di agitazione - sono stati trasportati al San Pio da Pietrelcina di Vasto dalle ambulanze del 118. Le donne avevano diversi traumi e ferite. Oggi dovrebbero far ritorno a casa.

"Esprimo vicinanza alle due donne - commenta il sindaco di Roccaspinalveti, Claudia Fiore -. Occorre capire bene cosa è accaduto per ripristinare una giusta serenità e accertare le responsabilità di questa vicenda. I carabinieri stanno svolgendo le adeguate indagini per ricostruire ogni dettaglio".

I militari dell'arma sin da ieri hanno avviato le indagini, ascoltando anche le persone intervenute nell'abitazione di Roccaspinalveti.