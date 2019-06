La Vasto Basket premiata in Comune per la vittoria del campionato

Atleti, dirigenti e tecnici della Ge.Vi. Vasto Basket sono stati accolti ieri in Municipio dal sindaco Francesco Menna e dall'assessore allo sport Carlo Della Penna per celebrare la recente vittoria del campionato di serie C silver. "Un onore per la città - hanno sottolineato sia il sindaco che l'assessore - ed una grande soddisfazione per dirigenti, tecnici e giocatori, premiati al termine di una stagione straordinaria".

Al capitano Vittorio Ierbs è stato consegnato un attestato da parte dell'amministrazione comunale per dare merito all'impresa della prima squadra ma anche per sottolineare l'impegno della società biancorossa nelle varie categorie giovanili in cui è stata impegnata nell'ultima stagione agonistica. "Oggi è un bel giorno per tutti noi e per l’intera città - ha commentato il presidente Giancarlo Spadaccini -. Per il prossimo campionato abbiamo già iniziato a lavorare", aggiunge Spadaccini.

La Vasto Basket dovrà innanzitutto scegliere l'allenatore che la guiderà in serie C gold dopo il saluto di coach Giovanni Gesmundo. Positive anche le parole della co-presidente Anna Boleto. "Un grazie alla squadra e a tutti i tecnici. Il risultato è stato straordinario. Il prossimo anno? Conad Superstore ci sarà".

Archiviata una stagione sportiva avvincente per la Vasto Basket ora è il momento di iniziare a gettare le basi dell'annata che verrà, partendo da un gruppo solido e desideroso di far bene anche in C gold.