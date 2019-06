Scrittori in piazza, Antonello Loreto presenta il suo romanzo "Regina Blues"

"A Regina non è una domenica come tutte le altre. Nel pomeriggio va in scena la finale del torneo delle scuole che, per questo luogo di provincia borghese e sonnacchioso, rappresenta un momento importante, quasi solenne, di aggregazione della comunità. Nella partita decisiva, e contrariamente ai pronostici, si affrontano la squadra del Liceo Classico (i Santi) e quella del Liceo Scientifico (gli Eroi). La mattina che precede la finale, si incrociano le storie dei ventidue liceali che daranno vita ad un incontro memorabile sull'erba dello stadio del Degortes. Giovani vite, ancora adolescenti, costrette a diventare adulte troppo presto a causa di un evento drammatico ed epocale che nel pomeriggio sconvolgerà in pochi istanti i loro sogni e le aspettative".

Sabato 15 giugno lo scrittore abruzzese Antonello Loreto sarà ospite della 25ª edizione della rassegna Scrittori in Piazza, organizzata dalla Nuova Libreria di Vasto, per presentare il suo nuovo romanzo, Regina Blues, pubblicato da Edizioni Progetto Cultura, terzo libro della sua produzione letteraria. Alle 21, in piazza Barbacani, il giornalista Giuseppe Ritucci dialogherà con Antonello Loreto esplorando le pagine di un romanzo che, da un punto di vista originale e interessante, affronta il tema del terremoto de L'Aquila, città di provenienza dello scrittore.

"Un romanzo polifonico", come lo ha definito Filippo Montefusco nella prefazione, in cui si intrecciano le storie di ben 23 personaggi sullo sfondo di una città, Regina - che poi è L'Aquila - "sintesi urbanistica e architettonica di una comunità piena di vita" che però viene sconvolta da un evento drammatico: "il cielo si oscura e la terra lancia un urlo agghiacciante". E da lì, inevitabilmente, cambiano le storie delle persone protagoniste di Regina Blues.

Antonello Loreto

nasce a L’Aquila nel 1970, laureato in Giurisprudenza, vive a Roma da molti anni ed è stato, per quasi venti anni, un consulente nel campo dello sviluppo e del marketing in vari settori (principalmente in finanza, immobiliare e comunicazione). Ha collaborato nel biennio 96-97 con l’Istituto Cinematografico “La lanterna magica” e con l’Accademia dell’Immagine” dell’Aquila, come articolista della rivista mensile “Victor l’Avvoltoio”.

Ha pubblicato nell’ottobre 2014 “La favola di Syd”, il suo romanzo d’esordio in self publishing, romanzo che ha venduto anche in Germania, Inghilterra e Grecia e che lo ha “lanciato” permettendogli di scegliere la vita professionale di scrittore.

Nel marzo 2016 il secondo romanzo “Un’Altra Scelta”, con Edizioni Progetto Cultura, una casa editrice romana indipendente, una piccola gemma “underground” del nostro panorama editoriale (come ce ne sono molte in Italia, nei circuiti lontani, per pubblico e filosofia, da quelli dei grandi marchi).

Poi ad ottobre 2018 esce Regina Blues che a soli nove mesi di distanza è già un piccolo “caso” letterario, sia per come affronta il tema delicato del sisma 2009 a L’Aquila, sia perché a settembre 2019 va già in terza ristampa, a neanche un anno dalla sua pubblicazione. Antonello affianca attualmente l’attività principale di romanziere con la direzione di alcune rassegne letterarie tra Roma e Milano, ed è consulente e docente di marketing applicato al mondo dell’editoria.