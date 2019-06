Festa di Sant’Antonio a Casalanguida, l’Avis dona un defibrillatore alla comunità

E' un dono speciale quello che l'Avis di Casalanguida ha fatto alla comunità nel giorno della festa di Sant'Antonio. Ieri, nel corso delle celebrazioni in località Cese, dove c'è la nuova chiesa dedicata a Sant'Antonio di Padova, è stato inaugurato il nuovo defibrillatore pubblico posizionato sulla parete esterna dell'edificio religioso.

L'associazione presieduta da Niko Di Croce ha voluto, con questo dono, dotare la popolosa contrada di Casalanguida di un prezioso strumento salvavita. "A nome di tutta la comunità ringrazio l'Avis - commenta il sindaco Luca Conti - che ci ha permesso di avere un secondo defibrillatore pubblico in paese oltre a quello acquistato dall'amministrazione e posizionato in Municipio. Il nostro diventa sempre più un Comune cardioprotetto". Ci saranno anche diversi cittadini formati all'utilizzo del defibrillatore così da essere preparati in caso di necessità.