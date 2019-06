Cintura blu di brazilian jiu jitsu, Alessandro Di Nella è campione d’Italia

Alessandro Di Nella è campione italiano di brazilian jiu jitsu senza kimono.

Medaglia d'oro per l'atleta sansalvese nella gara che, l'8 giugno, al Nelson Mandela Forum di Firenze, ha assegnato il titolo nazionale: il Campionato italiano Uijj (Unione italiana jiu jitsu). Di Nella si è imposto nella specialità No Gi (senza kimono): è lui il migliore d'Italia nella categoria Cintura blu Master 1, peso 97,5 chilogrammi.

Domenica 9 giugno, nella stessa competizione, è salito sul terzo gradino del podio nella categoaria Cintura blu Master 1, peso 94,3 chilogrammi, perdendo in semifinale col campione in carica.

"Per la preparazione fisica - spiega Alessandro - mi alleno all'Athena health & fitness di San Salvo; per l'allenamento tecnico, vado nella filiale di Pescara Tribe jiu jitsu, la squadra più forte d'Italia, curata dal maestro Giuseppe Petrini (che ha vinto nella categoria leggeri -76 chilogrammi con e senza kimono) e dal figlio, Niccolò Petrini, bronzo nel No Gi cintura nera. I miei ringraziamenti vanno al maestro Petrini per i dettagli tecnici e a Stefano Silla per la preparazione fisica".