Cinque piazze, 5 band, 8 giovedì: nel centro di Vasto "Le Piazze della Musica" con i gruppi locali

Cinque piazze, cinque gruppi musicali, otto serate. Sono i numeri de Le Piazze della Musica, il neonato evento dedicato alle band musicali di Vasto.

La rassegna è stata presentata stamani, nella Sala del Gonfalone del municipio, dagli assessori al Turismo, Carlo Della Penna, e alle Politiche giovanili, Paola Cianci, insieme ai direttori artistici della manifestazione, Lino Molino e Davide Marcone, e al funzionario del settore Turismo del municipio, Americo Ricciardi. All'iniziativa hanno aderito 15 locali della città antica.

IL PROGRAMMA - Le Piazze della Musica inizieranno a riempire di suoni e allegria il centro storico il 20 giugno e proseguiranno per altri 7 giovedì: 27 giugno, 4,11,18 e 25 luglio, 29 agosto e 5 settembre, sempre a cominciare dalle 21,30.



“Per otto serate - ha spiegato Della Penna - cinque band si esibiranno dal vivo contemporaneamente in cinque piazze diverse. La manifestazione nasce con l’ambizione di offrire gratuitamente a tutti i cittadini e turisti la possibilità di intrattenimento in location suggestive. Grazie a tutte le attività commerciali, ai consorziati e non che, per la prima volta in così gran numero, hanno aderito alla nostra proposta e mi auguro sia l’inizio di un progetto che possa avere seguito anche nei prossimi anni. Grazie anche a Lino Molino e Davide Marcone che hanno curato la direzione artistica”.