"Quota cento...e lode!": il Pantini Pudente saluta Leonardo Colucci e Giovanni Stefano

Due gentiluomini e professionisti lasciano, per pensionamento, il Polo Liceale Pàntini Pudente. All'insegna dell'allegria e della commozione, la preside Anna Orsatti, il Dsga Dina Carinci, i docenti e il personale Ata, hanno salutato calorosamente due figure professionali impeccabili e persone straordinarie: Leonardo Colucci e Giovanni Stefano. Al termine del Collegio docenti, il Dirigente scolastico, ha ricordato la preziosa collaborazione di entrambi, il lavoro profuso e, la profonda umanità che li ha sempre contraddistinti: "Non c'era giorno in cui Giovanni non mi aprisse la porta con spirito accogliente e attento, per 204 giorni ( la Preside è in carica da un anno) ha ripetuto questo gesto; così come per 204 giorni Leonardo si è recato nel mio ufficio accompagnato sempre da un sorriso e da una cortesia impeccabile".

I docenti e il personale della segreteria, i collaboratori, tutti emozionati, hanno ringraziato i due gentiluomini (non esiste definizione più calzante), i quali, attraverso rime baciate e spirito goliardico, hanno ricevuto doni e soprattutto tanta riconoscenza. La scuola è fatta anche di questo, soprattutto di questo: di lavoro ben svolto e profonda umanità.

Rosita Paganelli