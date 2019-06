"Emanuele ha ridato vita a chi stava rischiando di perderla. Il Consiglio comunale gli renda onore"

"Un doveroso riconoscimento". Secondo Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa è ciò che il Consiglio comunale di Vasto deve tributare al Emanuele Verardi, il bagnino di 16 anni che, soccorrendo e aiutando a tornare a riva ieri a Vasto Marina un papà e i figli, in difficoltà tra le onde, "non ha compiuto soltanto il suo dovere. Si è reso protagonista di un gesto dall'alto valore simbolico. Ha ridato vita a chi stava rischiando di perderla. Sono gesti che vanno esaltati e premiati. Come consiglieri comunali della Lega, invitiamo il presidente Del Piano, già in occasione del prossimo Consiglio in programma il 26 giugno, a ospitare il giovane Emanuele (nome non casuale) nell'Aula Vennitti per tributargli un doveroso riconoscimento, per indicarlo a tutti i giovani come riferimento ed esempio. Questi sono i giovani e i gesti da imitare in un contesto in cui gli adolescenti sono esposti alla potenza della tecnica e all'indifferenza della rete, dove spopolano tanti salvatori della patria che non salvano alcunché. Emanuele, senza gesti enfatici ed eclatanti, ha salvato la vita. Onore a lui".