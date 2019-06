"Autovelox, usare i soldi delle multe per potenziare il trasporto pubblico ed evitare code di auto"

Potenziare il servizio bus Vasto città-Vasto Marina usando i proventi delle contravvenzioni comminate con il Multaradar, l'autovelox attivato a febbraio sulla statale 16, in località Punta Penna.

A chiederlo all'amministrazione comunale è un lettore di Zonalocale, Giacomo Delle Donne: "Come abbiamo già visto e come avremo sicuramente opportunità di vedere nel prossimo futuro, le strade che portano a Vasto Marina sono intasate, creando stress agli automobilisti, ritardi per chi deve lavorare, ma quello che più preoccupa è: quanto tempo impiegherebbe un'autoambulanza ad arrivare giù? La proposta: visto che abbiamo il Multaradar sulla Statale 16, i soldi incassati con le multe potrebbero essere usati per potenziare il servizio di trasporto che collega la città alta a Vasto Marina, istituendo navette gratuite. Comunque i soldi incassati sarebbero reinvestiti in aumento della sicurezza stradale, perché l'iniziativa punterebbe a ridurre i veicoli in transito".