San Salvo, forme e colori per l’anfiteatro: terminata la riqualificazione urbana dei ragazzi

È terminata stamattina l'opera di riqualificazione urbana prevista dal laboratorio di Civico Zero a San Salvo. Per alcuni giorni – dopo un mese di lezioni teoriche e prove su carta – una 20ina di ragazzi tra gli 11 e i 17 anni (questa la fascia d'età destinataria del progetto) ha lavorato per dare un nuovo aspetto ai gradoni dell'anfiteatro della villa comunale.

Sotto la sapiente guida di Marco Di Prisco, i volontari, pennelli e rulli alla mano, hanno dipinto la gradinata e il muro attiguo di piazza dei Donatori di sangue coprendo il cemento grigio e le scritte fatte in precedenza; tra le tinte usate anche un rosso che richiama l'acciaio corten che ricopre il vicino teatro.

Il laboratorio di street art fa parte del progetto Officina Educativa dell'associazione Musica in crescendo (in partenariato con il Comune e altre organizzazioni cittadine) che andrà avanti per altri due anni e comprende numerose attività creative [LEGGI]. Un modo, questo, per far sentire i ragazzi membri attivi della propria comunità e accrescerne il rispetto nei confronti dei beni pubblici.

Nei prossimi giorni si concluderà anche l'altro laboratorio curato da Civico Zero, quello di fotografia tenuto da Alessandro Pace a conclusione del quale i ritratti prodotti dai ragazzi partecipanti saranno stampati e affissi in giro per la città.

"Siamo davvero soddisfatti del risultato – commenta Pierluigi Ortolano (che insieme a Davide Pitetti ha fondato l'associazione Civico Zero) – Tutto è iniziato con l'incontro col nostro camper con le scuole di San Salvo, numerosi alunni si sono dimosrati interessati e hanno dato vita a quest'opera. Nei prossimi due anni non escludiamo altre iniziative simili, magari anche con l'uso di facciate di edifici privati".