Consiglio comunale, nasce il gruppo leghista con D’Alessandro e Cappa

9,45 - Si costituisce ufficialmente il gruppo leghista in Consiglio comunale: ne fanno parte Davide D'Alessandro (capogruppo) e Alessandra Cappa.

LE QUESTIONI - Tariffe del servizio di raccolta differenziata, annullamento del Siren Festival, nuova regolamentazione del traffico all'ingresso nord di Vasto Marina. Sono alcuni 14 punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Vasto. Convocata dal presidente, Mauro Del Piano, l'assemblea si riunisce stamani in seconda convocazione alle 9.

L'ORDINE DEL GIORNO - Questi gli argomenti in trattazione:



1. Approvazione verbali seduta precedente del 3 maggio 2019;



2. Commissioni consiliari – Modifica composizione;



3. Regolamento del Corpo di Polizia Locale;



4. Interrogazioni ed Interpellanze



- Interpellanza presentata il 01.04.2019, n.18985 di prot., dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero in merito a “Stato delle Terme Romane di Via Adriatica”;



- Interrogazione presentata il 01.04.2019, n. 19032 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro in merito a “Biblioteca di Palazzo Mattioli”;



- Interpellanza presentata il 29.04.2019, n.24472 di prot., dai consiglieri Francesco Prospero e Vincenzo Suriani avente in oggetto “Attenzione al binomio semaforo intelligente – rotatorie intelligenti”;



- Interrogazione presentata il 06.05.2019, n. 25900 di prot., dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero in merito a “Mancata risposta dell’Amministrazione Comunale alle interpellanze dei consiglieri di minoranza nella seduta del 3 maggio 2019”;



- Interrogazione presentata il 06.05.2019, n. 25904 di prot., dai consiglieri Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro in merito a “Servizio di biglietteria della stazione ferroviaria di Vasto/San Salvo”;



- Interrogazione presentata il 15.05.2019, n. 28064 di prot., dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo in merito a “Adeguamenti tariffari della Pulchra”;



- Interrogazione presentata il 15.05.2019, n. 28064 di prot., dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo avente in oggetto “Annullamento del Siren Festival”;



- Interrogazione presentata il 15.05.2019, n. 28064 di prot., dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo avente in oggetto “Tour di Jovanotti”;



- Interpellanza presentata il 04.06.2019, n. 32384 di prot., dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero su “ Requisiti di partecipazione al concorso a tempo pieno e indeterminato, categoria B3, bandito dal Comune di Vasto in data 30 maggio 2019”;



5. Mozione presentata l’11 aprile 2019, n. 21348 di prot., dai consiglieri Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro in merito a “Decreto Crescita”;



6. Mozione presentata il 6 maggio 2019, n. 25929 di prot., dai consiglieri Davide D’Alessandro e Alessandra Cappa in merito a “Riduzione canoni di affitto strutture culturali”;



7. Mozione presentata il 6 maggio 2019, n. 25971 di prot., dai consiglieri Davide D’Alessandro e Alessandra Cappa in merito a “Collocazione del Crocifisso nell’obitorio del cimitero della Città del Vasto”;



8. Mozione presentata il 15 maggio 2019, n. 28064 di prot., dai consiglieri Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo in merito a “Verifica di corretta applicazione del contratto Comune di Vasto-Pulchra per il Servizio di igiene urbana nel periodo 2010-2018”;



9. Mozione presentata il 27 maggio 2019, n.30778 di prot., dai consiglieri Davide D’Alessandro e Alessandra Cappa in merito a “Problema cinghiali”;



10. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Vasto dal 01.07.2019 al 30.06.2024 e direttive in merito all’espletamento della gara



11. Proposta di documento Radio Radicale.



12. Atto di indirizzo per affidamento della gestione esterna in concessione a terzi dell’impianto sportivo denominato “Parco Muro delle Lame” ubicato in località “ La Frana”.



13. Proposta di delibera avente in oggetto “Procedure di mobilità volontaria per dirigente” presentata dai consiglieri di minoranza Suriani, Prospero, Giangiacomo, d’Elisa e Laudazi.



14. Declassificazione a strada comunale del tratto della S.P. 157 (S.P.212-S.S.16) – Ulteriore tratto.



L’intera seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming

su www.comune.vasto.ch.it.