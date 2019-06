Musica, gusto e divertimento: tutto il cartellone estivo di San Salvo

Di seguito tutti gli appuntamenti dell'estate 2019 a San Salvo. A queste ci sono da aggiungere il tradizionale mercato sul lungomare e la pista di pattinaggio in ghiaccio che sarà attiva dal 15 luglio al 31 agosto [LEGGI].

GIUGNO 2019

Giorni 15 e 29 (dalle ore 17.00 alle ore 20.00): apertura parco archeologico del Quadrilatero e visite guidate museo "Porta della Terra" - Info: 3891812311 – 3477013325

Organizzazione: Comune di San Salvo/PARSIFAL - Luogo: Piazza San Vitale

16, 22, 23, 29, 30 - Dalle ore 7

MERCANTINFIERA 2019 - APAM/Fiva - Lungomare C. Colombo

VE 14

18:00, LA GRANDE ORCHESTRA… CHE MERAVIGLIA!!

Comune di San Salvo /Orchestra Scuola Media /GiòBanda /Coro Scuola

Primaria Via “De Vito” - P.za San Vitale

9:00, TORNEO DI CALCIO GIOVANILE (ACQUALAND)

Comune di San Salvo /Sporting - Stadio D. Bucci e Vito Tomeo

SA 15

9:00, FIERA DEL RIUSO E DEL BARATTO

ProLoco San Salvo - Lungomare C. Colombo

9:00 - TORNEO DI CALCIO GIOVANILE (ACQUALAND)

Comune di San Salvo/Sporting - stadio D. Bucci e Vito Tomeo

18:00 Presentazione libro “LIBERI DI NON COMPRARE… UN INVITO ALLA RIVOLUZIONE”

Premio San Salvo/Comune S. Salvo/Lions Club - Porta della Terra

DO 16

9:00 TORNEO DI CALCIO GIOVANILE “ACQUALAND”

Comune di San Salvo /Sporting - Stadio D. Bucci e Vito Tomeo

LU 17

20:20 ARMONIZZAZIONE SONORO VIBRAZIONALE con Martina Caserio

Biotopo marino

SA 22

17:00 15° TROFEO PODISTICO CITTÀ DI SAN SALVO

Memorial Dino Potalivo - A.S.D. Podistica San Salvo

Via Istonia villa comunale

DO 23

20:20 ARMONIZZAZIONE SONORO VIBRAZIONALE con Martina Caserio

Biotopo marino

SA 29

18:00 Presentazione Libro: “L’ULTIMA LUNA” di Camillo Carrea

Comune di San Salvo - Porta della Terra

20:00 Presentazione Libro: “KEKKO PASSA LA PALLA” di Francesco Moriero

Ass. Inter Club San Salvo - Pub “LA MOVIDA” S. Salvo Marina

DO 30

17:00 ESPLORAZIONE GUIDATA ACQUEDOTTO ROMANO IPOGEO

Prenotazioni -3477013325 – Ass. PARSIFAL - P.za San Vitale

LUGLIO 2019

Giorni: 4- 5– 7– 11- 14- 18- 21– 25- 28 dalle ore 20.00 alle ore 23.00:

Apertura PARCO ARCHEOLOGICO DEL QUADRILATERO E VISITE GUIDATE MUSEO PORTA DELLA TERRA" - Info: 3891812311 – 3477013325

Organizzazione: Comune di San Salvo/PARSIFAL - Luogo: Piazza San Vitale

14, 16, 21, 25, 28 ore 18:00

L'ARTE DEL SAPER FARE

ProLoco San Salvo - Via Vespucci

3, 10, 17, 24, 31ore 20:20 ARMONIZZAZIONE SONORO-VIBRAZIONALE con Martina Caserio

Biotopo marino

VE 5

21:00 “SAN SALVO MUSICA FESTIVAL” spazio cantautori XVI Ed.

Comune di San Salvo /Ass. Non Solo Musica - P.za San Vitale

SA 6

15:00 FESTIVAL DELL'ARTIGIANATO CREATIVO

ProLoco San Salvo - Lungomare C. Colombo

20:30 SERATA DANZANTE

Organizzata dai CDA “Sparvieri” e “Labrozzi” - P.le Palazzetto dello Sport

DO 7

20:30 2° MEMORIAL "ANDREA TODARO"

Croce Rossa /Lu vrascire /Inter Club - P.za San Vitale

GI 11

18:30 CREATIVAMENTE… SCRIVERE (per Prenotazione 3389866874)

Write Club Lab - Anfiteatro Centro Culturale

SA 13

9:30 EDUMARE

Scuba Global Service / Comune di San Salvo - Marina di San Salvo

20:30 PRODOTTO TOPICO

Comune di San Salvo - P.le C. Colombo

DO 14

20:30 PRODOTTO TOPICO e Presentazione BANDIERA BLU 2019

Comune di San Salvo - P.le C. Colombo

LU 15

21:00 Saggio di Danza NEW ACCADEMY

Eventi e Servizi - P.le C. Colombo

MA 16

21:00 FESTA DEL GELATO AL CIOCCOLATO giornata di beneficenza

Luigi per i bambini del Congo - Gelateria ai 3 scalini, via Magellano

ME 17

21:00 EVERGREEN

Eventi e Servizi - Via Vespucci

GI 18

20:30 FESTIVAL DELLO STREET FOOD

Mela Srl - P.le C. Colombo

VE 19

09:00 "COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI LECCE

ORE: 10:00 -Concerto "Matinè"

ORE: 20:30 - Concerto “Serale”

Comune di San Salvo - P.za Papa Giovanni XXIII

20:30 FESTIVAL DELLO STREET FOOD

Mela Srl - P.le C. Colombo

21:00 WELNESS NIGHT WORKOUT

Asd il sentiero del QI e FIT5 studio del movimento

Piazza ARAFAT – San Salvo Marina

SA 20

20:30 FESTIVAL DELLO STREET FOOD

Mela Srl - P.le C. Colombo

DO 21

20:30 FESTA DEL LIBRO

Comune di San Salvo/ Lions Club/Premio S. Salvo

P.zza Papa Giovanni XXIII

20:30 SERATA DANZANTE

Organizzata dai CDA “Sparvieri” e “Labrozzi”

P. Palazzetto dello Sport / S. Salvo M.

20:30 FESTIVAL DELLO STREET FOOD

Mela Srl - P.le C. Colombo

21:00 Proclamazione finalisti “PREMIO R. ARTESE Città di San Salvo e Concerto di Tromboni e Percussioni

Comune di S. Salvo/Lions Club /Premio S. Salvo

P.za Papa Giovanni XXIII

MA 23

21:00 MUSICA IN CRESCENDO - KOINAIM & DUMBO STATION

Comune di San Salvo

P.za C. Colombo – San Salvo Marina

ME 24

21:00 TERRAMIA in concerto

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

21:00 RASSEGNA CORALE “SAN SALVO IN... CANTO”

Centro Diurno Anziani "E. Sparvieri” - P.zza San Vitale

GIO 25

20:00 IV ED. PEDALATA BY NIGHT

Ass. Velo Club – San Salvo

21:00 MUSICA IN… CRESCENDO – SEZIONE JUNIOR MiC E ORCHESTRA

GIOVANILE “DIEGO VALERI” (VE)

Comune di San Salvo - Anfiteatro della Villa Comunale

VE-26

21:00 MUSICA IN… CRESCENDO – PHILADELPHIA BOIS CHOIR

Palazzetto dello Sport - San Salvo Marina

21:00 REGGAE SUMMER FESTIVAL - 7^ Edizione

Ass. YabbyJah Crew - P.le C. Colombo

21:00 CABARET

Eventi e Servizi - P.za Arafat

SA 27

21:00 REGGAE SUMMER FESTIVAL - 7^ Edizione

Ass. YabbyJah Crew - P.le C. Colombo

21:00 Concerto Gospel “ONEWITHYOU”

Comune di San Salvo /Ass. CIMAP Molise - P.za San Vitale

DO 28

17:00 ESPLORAZIONE GUIDATA ACQUEDOTTO ROMANO IPOGEO

Prenotazioni 3477013325 – Ass. PARSIFAL - P.za San Vitale

21:00 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

Centro Diurno Anziani “E. Sparvieri” - P.zza San Vitale

21:00 REGGAE SUMMER FESTIVAL - 7^ Edizione

Ass. YabbyJah Crew - P.le C. Colombo

LU 29 21.00 Gruppo BANDHITS 70/80/90

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

MA 30

21:00 MALUMOR Tributo a MANNARINO

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

ME 31

21:00 CONCERTO "SIMONE SALA IN PIANOSOLO... FEAT SELINA DE SANTIS FLAUTO"

Comune di San Salvo /AVIS S. Salvo - P.za San Vitale

21:00 DELTA SOUND

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

AGOSTO 2019

Apertura PARCO ARCHEOLOGICO DEL QUADRILATERO E VISITE GUIDATE MUSEO PORTA DELLA TERRA" - Info: 3891812311 – 3477013325

Organizzazione: Comune di San Salvo/PARSIFAL - Luogo: Piazza San Vitale

Giorni: 1 – 4 – 8– 19 – 21 – 22– 25-29 dalle ore 20.00 alle ore 23.00

GI 01 18:30 CREATIVAMENTE… SCRIVERE PER PRENOTAZIONE 3389866874

Write Club Lab - Anfiteatro C. Culturale

VE 02

17:30 2ª ed. LA NOTTE DELLE FAVOLE

Comune di San Salvo - Centro Storico

20:30 SERATA DANZANTE

Organizzata dai C.D.A. “Sparvieri” e “Labrozzi”

P.le Palazzetto dello Sport – S. Salvo Marina

21:00 Orchestra EVERGREN

Eventi e Servizi Srl - P.za Arafat

SA 03

10:00 RDS PLAY ON TOUR

Comune di S. Salvo in collaborazione con Progetto Sud

P.le C. Colombo

21:00 CENA DEL MOSAICO

Comitato Civico S. Salvo Lavora - P.za San Vitale

DO 04

10:00 RDS PLAY ON TOUR

Comune di S. Salvo in collaborazione con Progetto Sud

P.le C. Colombo

9:30 GIORNATA DEDICATA ALL'IPERTENSIONE E GLICEMIA - 9ª EDIZIONE

Croce Rossa - P.le C. Colombo

18:00 L'ARTE DEL SAPER FARE

ProLoco San Salvo - Via Vespucci

LU 5

21:00 ORCHESTRACCIA

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

ME 7

18.00 L’ARTE DEL SAPER FARE

Proloco San Salvo - Via Vespucci

20:20 ARMONIZZAZIONE SONORO VIBRAZIONALE con Martina Caserio

Biotopo S. Salvo Marina

21:00 “VIVILA” CRISTNA D'AVENA con i BIM BUM BAM

Eventi e Servizi Srl – New Generation - P.le C. Colombo

VE 9

21:00 SUD SOUND SYSTEM in concerto

Comune di San Salvo / Progetto Sud - P.za San Vitale

21:00 3ª Edizione LADY OVER ITALIA

Ass. Culturale Lady Over - P.le C. Colombo

SA 10

13:00 HOLI COLOR FESTIVAL

SPLASH ANIMAZIONE - P.le C. Colombo

21:00 UNA STELLA CI GUARDA dedicato a Cristian con A. Desiato

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

DO 11 18:00 L'ARTE DEL SAPER FARE

ProLoco San Salvo - Via Vespucci

21:00 QUEEN BULSAR - Tributo

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

LU 12

21:00 CONCERTO BGH (Burns Golinelli Hunt)

Open Act “SENZA RESA”

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

MA 13

21:00 “NOTTAMBULA” CISCO in concerto

P.le C. Colombo

a seguire Cabaret PEPPE CAIAZZO (MADE in SUD)

Comune di San Salvo - Via Vespucci

ME 14

20:30 TARTUFO D'AMARE

Ass. Amici del Trigno - P.le C. Colombo

21:00 A. DESIATO DJ NEW

Eventi e Servizi Srl

GI 15

20:30 TARTUFO D'AMARE

Ass. Amici del Trigno - P.le C. Colombo

VE 16

20:30 TARTUFO D'AMARE

Ass. Amici del trigno - P.le C. Colombo

21:00 I VINTAGE

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

SA 17

21:00 TARTUFO D'AMARE

Ass. Amici del trigno - P.le C. Colombo

DO 18

18:00 L'ARTE DEL SAPER FARE

ProLoco San Salvo - Via Vespucci

21:00 EUPHONICA BAND ROCK ANNI 70/80

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

MA 20

21:00 DESIATO DJ NEW

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

ME 21

18.00 L’ARTE DEL SAPER FARE

ProLoco - P.le C. Colombo

21:00 "INFERNO" Rappresentazione Teatrale

Comune di San Salvo - Lions Club - P.zza San Vitale

GI 22

21:00 VII Ed. Premio Letterario "R. ARTESE CITTA DI SAN SALVO" - Finale e Premiazione

Comune di S. Salvo/ Lyons Club

P.zza San Vitale

21:00 TRIBUTO ai MODÀ

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

VE 23

18:30 CREATIVAMENTE… SCRIVERE (per Prenotazione 3389866874)

Write Club Lab - Anfiteatro C. Culturale

20:30 SERATA DANZANTE

Organizzata dai C.D.A. “Sparvieri” e “Labrozzi”

Piazzale Palazzetto dello Sport – San Salvo Marina

21.00 LIRICA SOTTO LE STELLE “LA BOHÈME”

Comune di San Salvo - P.zza San Vitale

21:00 DESIATO DJ NEW

Eventi e Servizi - P.le C. Colombo

SA 24

21:00 P.F.M. in concerto

Comune di San Salvo/Eventi e Servizi - P.le C. Colombo

21:00 FUOCHI PIROTECNICI

Comune San Salvo - P.le C. Colombo

DO 25

18:00 L'ARTE DEL SAPER FARE

ProLoco San Salvo - Via Vespucci

21:00 FINALE PRODOTTO TOPICO

Centro Storico

MA 27

21:00 A. DESIATO DJ NEW

Eventi e Servizi - Via Vespucci

ME 28

20:20 ARMONIZZAZIONE SONORO VIBRAZIONALE con Martina Caserio - Biotopo Marino

GI 29

21:00 “FABIANO & CO musica italiana 60/70/80/90

Eventi e Servizi Srl - Lungomare SUD (P.za Gramsci)

VE 30

21:00 Tributo a EROS RAMAZZOTTI

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

SA 31

21:00 AMICHE PER L'ABRUZZO

Tributo / PAUSINI- NANNINI E MANNOIA

Eventi e Servizi Srl - P.le C. Colombo

SETTEMBRE 2019

Apertura PARCO ARCHEOLOGICO DEL QUADRILATERO E VISITE GUIDATE MUSEO PORTA DELLA TERRA"

Info: 3891812311 – 3477013325 Organizzazione: Comune di San Salvo/PARSIFAL - Luogo: Piazza San Vitale

Giorno 7 dalle ore: 20.00 alle 23.00

SA 7

16:30 FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA

Chiesetta C.da Stazione

VE 13

18:30 CREATIVAMENTE… SCRIVERE

per Prenotazione 3389866874

Write Club Lab, Anfiteatro Villa Comunale