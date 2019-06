In pellegrinaggio da Vasto a Casalbordino per rendere omaggio alla Madonna dei Miracoli

La partenza alle 4 del mattino da Vasto per arrivare a Casalbordino e partecipare alle celebrazioni nella Basilica della Madonna dei Miracoli. Si è rinnovato oggi il tradizionale pellegrinaggio a piedi dei fedeli nel giorno in cui si ricorda l'apparizione della Madonna ad Alessandro Muzio, contadino di Pollutri, l'11 giugno 1578.

Il pellegrinaggio è stato organizzato per tanti anni da Aurelio Autunno e oggi il gruppo che lo seguiva in questo cammino di fede continua a portare avanti l'iniziativa con il coordinamento di Massimo Tallarino e il supporto di Runners Casalbordino e Avis Casalbordino "Don Antonio Tobia". Questa mattina il ritrovo davanti alla chiesa di San Marco per poi incamminarsi verso Casalbordino accompagnati dal parroco don Nicola Fioriti. Due soste di preghiera, alla chiesetta della Maddalena e a San Lorenzo prima di unirsi al gruppo di pellegrini della chiesa di San Giuseppe guidati da don Gianfranco Travaglini.

I devoti della Madonna dei Miracoli, dopo i 13 chilometri di strada percorsa tra i campi, ammirando l'alba sul mare, hanno raggiunto la Basilica dove hanno partecipato alla celebrazione della messa dandosi appuntamento al prossimo anno.