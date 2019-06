Coach Giovanni Gesmundo dopo la promozione in C gold saluta la Vasto Basket

Dopo due anni entusiasmanti, culminati con la promozione in serie C Gold [LEGGI], si dividono le strade tra la Vasto Basket e coach Giovanni Gesmundo. Si interrompe prima del tempo - visto che l'accordo era triennale - l'esperienza del tecnico di Molfetta alla guida dei biancorossi. Anni di crescita e di successi che hanno riportato la squadra vastese in un campionato nazionale riaccendendo l'entusiasmo degli appassionati della palla spicchi.

Questa la nota stampa della Vasto Basket. "La Generazione Vincente Vasto Basket comunica che il coach Giovanni Gesmundo ha espresso la sua necessità di interrompere l’accordo che lo legava ancora per un anno col nostro sodalizio. La richiesta non è legata a motivi tecnici o eventuali disaccordi sul futuro campionato. Il tecnico pugliese ha diversi motivi familiari che lo obbligano a prendere questa decisione sofferta e di certo neanche prevedibile fino a poche settimane fa.