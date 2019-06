Casalbordino, fedeli in processione per la festa della Madonna dei Miracoli

La festa della Madonna dei Miracoli è un appuntamento che ogni anno, a Casalbordino, richiama tanti fedeli il 10 e 11 giugno. Si festeggia la Madonna, patrona della diocesi di Chieti Vasto, che, secondo un documento conservato nell'archivio comunale di Pollutri, apparve al contadino Alessandro Muzio l'11 giugno 1578. Ieri un gran numero di fedeli ha partecipato alla processione che, dalla chiesa del SS. Salvatore, ha riportato la statua della Madonna nella Basilica in località Miracoli. Prima della processione il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci ha reso omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona d'alloro dinanzi alla lapide sulla torre civica. Con lui i rappresentanti delle forze dell'ordine, della provincia di Chieti e della Regione Abruzzo e tanti sindaci del territorio. Da piazza Umberto I ha preso il via il lungo corteo che ha attraversato via Moro, via Levante e viale dei Tigli, strade vestite a festa dai casalesi con candele, luci e fiori.

Al bivio con Pollutri, come da tradizione, si sono uniti alla processione i fedeli arrivati a piedi dal vicino paese ripercorrendo le orme di Alessandro Muzio. Poi l'arrivo nel piazzale della Basilica, con la statua della Madonna portata in chiesa dai componenti del Comitato Feste accompagnata dalle note della banda e dai fuochi pirotecnici. Lungo il percorso il gruppo comunale di protezione civile Madonna dell'Assunta ha coaudiuvato la polizia municipale affinchè tutto si svolgesse nella massima sicurezza. Dopo il rientro della processione monsignor Camillo Cibotti ha celebrato la messa.

La festa proseguirà anche oggi, martedì 11 giugno, con altri appuntamenti religiosi e di intrattenimento. Alle 10, l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, presiederà la messa in Basilica. Alle 18 la santa messa presieduta da monsignor Domenico Scotti, vescovo emerito di Trivento, seguita dalla processione per le vie di Miracoli con le note della banda dei giovani "Madonna dei Miracoli". Alle 20 i fuochi pirotecnici e, alle 22, il concerto di Enrico Ruggieri nel piazzale d'ingresso della Basilica. Nei giorni della festa nell'area del Santuario, ci sarà la grande fiera con gli stand gastronomici e il luna park.