Si è concluso alla Scuola Primaria di Carunchio il progetto "Voci, suoni e ritmi… dal mondo!"

... al cuore dei genitori sono arrivate le note e le voci degli alunni della Scuola Primaria di Carunchio con il saggio musicale che ha concluso le attività scolastiche. Entusiasmante ed emozionante lo spettacolo, che ha letteralmente incantato tutti, anche i piccoli bambini della scuola dell’infanzia e degli ex alunni di classe quinta presenti.

Il progetto: Voci, suoni e ritmi… dal mondo! ha coinvolto entrambe le pluriclassi nella seconda parte dell’anno scolastico, portato avanti dall’esperta Marta Petrella, con la collaborazione dalle insegnanti curriculari di musica, Gabriella Di Carlo e Liliana Di Falcio. Gli alunni sono stati guidati in un percorso che ha spaziato dai canti popolari, al gospel, alla musica rock dei grandi Queen e di Freddie Mercury: We Will Rock You ha fatto vibrare il cuore dei presenti che hanno tenuto il tempo battendo le mani sulle gambe e i piedi per terra.

Tante sono state le attività e i progetti che hanno ampliato il curricolo disciplinare della Scuola Primaria di Carunchio. Nel saluto ai genitori, Marta ha fatto notare come, proprio nella piccola realtà – che può sembrare svantaggiata dalla presenza delle pluriclassi – si riesca ad assaporare meglio l’essenza della funzione della scuola nel territorio, “piccola scuola” divenuta ormai una avanguardia educativa e quindi opportunità e ricchezza e non più ostacolo.

