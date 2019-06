Kickboxing, Lisa Fiore e Mattia Spalletta convocati per gli europei

Andranno in Nazionale Lisa Fiore e Mattia Spalletta. Sono stati convocati per gli europei di kick litgh, che si disputeranno a Gyor, in Ungheria, dal 24 al 31 agosto.

LA SELEZIONE - La soddisfazione del loro maestro, Carmine De Palma, titolare di scuole di arti marziali a Vasto, Termoli e Petacciato: "Sia Fiore che Spalletta sono arrivate al Collegiale dopo aver vinto, tutte le tappe di qualificazione regionali, interregionali e nazionali, riportando sempre il 1° posto, che li ha catapultati subito tra gli Azzurri.

Gli atleti sono stati impegnati a Cesenatico dal 7 al 9 giugno, con quasi 10 ore al giorno di allenamenti intensi e specifici di qualità e tecnica, in cui bisogna dare il massimo ed esprimere al meglio tutta la determinazione e la professionalità in modo da poter essere pronti e maturi per vestire il tricolore".

Una sessione impegnativa, alla quale sono stati accompagnati da De Palma: "Un evento importante e l'organizzazione, da parte della Federazione, è stata ottima e finalizzata al miglioramento tecnico degli atleti. Lisa Fiore si è comportata, come sempre, da campionessa, dando il massimo e dimostrando tutta la sua bravura e determinazione nel desiderare l’opportunità di rappresentare l’Italia al Campionato Europeo per la seconda volta; la prima volta, in Macedonia, fu vice campionessa europea.

Per Mattia Spalletta, è stata la prima chiamata ufficiale in Nazionale e, quindi, ha dovuto prima di tutto controllare l'emozione di rappresentare l’Italia e poi concentrarsi per dare il massimo e il meglio di se stesso per cercare di vincere".