Silvio Laccetti presenta "Generazione Diabolika" al Cinematografo di Gigi Marzullo

E' Gigi Marzullo, nel suo programma Cinematografo in onda su Rai1 [GUARDA LA PUNTATA], a tenere a battesimo Generazione Diabolika, documentario prodotto da Silvio Laccetti, Giuseppe Di Renzo - entrambi vastesi - e Gianmarco Capri e co-prodotto da Antonello Ricci e Francesca Marini, che debutterà domani, 10 giugno, al Cinema Barberini di Roma.

Silvio Laccetti, al suo esordio come regista, ha presentato questo lavoro durato due anni negli studi Rai in cui ha raccolto buoni riscontri di critica da parte degli ospiti in studio. Il documentario "ripercorre la storia inedita di un locale romano mitico, il Diabolika appunto, che nel giro di pochi anni è diventato un vero e proprio fenomeno di costume esportato poi su scala nazionale e internazionale". I tre produttori, tutti under 30, hanno raccolto le testimonianze dei protagonisti di un fenomeno sociale e culturale che, partito da Roma, si è diffuso in tutta Italia e all'estero tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.

In Generazione Diabolika "si alternano immagini di repertorio a interviste ai protagonisti di una lunga stagione che va dalla fine degli anni Novanta ai primi anni Dieci del Duemila. Una dietro l’altra, si succedono le testimonianze di personaggi come Vladimir Luxuria, Emanuele Inglese, D. Lewis, Henry Pass e il giovanissimo Lou Bellucci, il vocalist romano morto prematuramente nel 2017".

Il documentario, distribuito da Movieday, dopo Roma sarà a Milano (17 giugno, Cinema Plinius), Bologna (18 giugno, Cinema Nosadella), Torino (18 giugno, Cinema Lux), Avellino (24 giugno Cinema Multisala Partenio), Palermo (26 giugno, Cinema Colosseum), Ascoli Piceno (27 giugno, Nuovo CineTeatro Piceno), Firenze (28 giugno, Cinema Stensen), Catania (1 luglio, Cinema King), Isernia (3 luglio, Cinema Lumiere), Viterbo (4 luglio, Cinema CineLux). Il primo mese di proiezioni si concluderà a Vasto, in "casa" del regista Laccetti e del produttore Di Renzo. "Sarà in un giorno di fine luglio", spiegano dalla segreteria di produzione.

La pagina di Generazione Diabolika [clicca qui]