Il saluto e il "grazie" di Papagni e Di Simone alla Vastese

L'avventura di Aldo Papagni alla guida della Vastese si è conclusa con la salvezza conquistata nella sfida playout con l'Olympia Agnonese. Il tecnico e il suo collaboratore De Simone hanno voluto esprimere con un messaggio la gratitudine all'ambiente biancorosso per il periodo trascorso insieme.

"Desidero, unitamente al mio collaboratore Gigi Di Simone, ringraziare di cuore la dirigenza e i presidenti Franco Bolami e Pietro Scafetta per le parole di stima espresse nei nostri confronti dopo i saluti e la nostra partenza da Vasto.

Desideriamo ringraziare il direttore generale Andrea Masciangelo e in particolare il direttore sportivo Pino De Filippis per averci fortemente voluto sulla panchina della Vastese consentendoci di vivere ed apprezzare la città di Vasto con le sue bellezze paesaggistiche ed artistiche.

Un forte abbraccio ai numerosi vastesi che ci hanno accompagnato, con grande ospitalità, in questa breve ma intensa esperienza professionale e soprattutto un affettuoso arrivederci ed un immenso grazie a tutta la tifoseria per il caloroso sostegno che ha rappresentato un efficace e necessario energetico per il raggiungimento della salvezza".