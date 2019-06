Domani il pellegrinaggio da Fresagrandinaria per la Madonna Grande. Il 12 concerto di Giò Di Tonno

Partiranno domattina all'alba i fedeli di Fresagrandinaria per raggiungere Nuova Cliternia (Portocannone, CB) per devozione nei confronti della Madonna Grande.

Mercoledì 12 giugno ci sarà la festa in paese che in serata prevede il concerto di Giò Di Tonno. Il giorno dopo si festeggerà invece S. Sebastiano e in serata si terrà il concerto giovanile degli allievi di "Musica in... crescendo".

10 giugno

Ore 4.30 - S. Messa e benedizione dei Pellegrini in partenza per Nuova Cliternia

12 giugno - Madonna Grande

Ore 8 - S. Messa (chiesa Madonna delle Grazie)

10.30 - Memoria del ritorno dei Pellegrini in Processione con la partecipazione delle comunità di Montecilfone e Lentella rappresentati dai sindaci con gonfalone. A seguira S. Messa solenne presieduta da don Franco Pezzotta, parroco di Montecilfone e processione per le vie del paese accompagnata dal complesso bandistico "Città di Chieti"

17 - Tradizionale riffa (piazza Garibaldi)

18.30 - Esposizione SS. Sacramento, S. Rosario, Vespro Solenne, Benedizione Eucaristica

22 - Giò Di Tonno in concerto

24 - Fuochi d'artificio

13 giugno - S. Sebastiano

15 - Apertura della festa con giro della banda "Città di Tufillo"

16 - Intrattenimento con giochi popolari

18 - S. Messa e processione

21.30 - Concerto giovanile "Musica in... crescendo" (sez. junior). Nell'intervallo, estrazione lotteria