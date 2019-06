Celenza sul Trigno, Valentina Di Nocco dona alla scuola i compensi da assessore

I gettoni di presenza e l'indennità di carica da assessore donati alla scuola del paese per l'acquisto di un software per la Lim - la lavagna interattiva -. L'iniziativa è di Valentina Di Nocco, assessore di Celenza sul Trigno che, nella giornata di chiusura dell'anno scolastico, si è recata nella sala teatro del Comune per consegnare personalmente il suo dono.

"Come già annunciato all'inizio del mio mandato, ho rinunciato anche quest'anno ai miei gettoni di presenza e all'indennità di carica - spiega l'assessore - . Con molto piacere ho deciso di devolvere la somma di 300 euro alla Scuola Primaria regalando ai bambini dei software per la LIM che la scuola ha già in dotazione".

Il software è stato consegnato alla responsabile di plesso, Franca Potente, che "ha ringraziato e ha ricordato anche che il nostro è uno dei pochi Comuni che ogni anno dona agli istituti scolastici un piccolo contributo per poter acquistare materiale scolastico oppure utilizzarlo per le uscite didattiche.

Credo che un piccolo gesto possa diventare grande se fatto veramente con il cuore - sottolinea Valentina Di Nocco -. Continuerò a portare avanti ciò in cui credo perchè una promessa è una promessa".