Auto contro il recinto in cemento di una casa di via Cardone. "Servono i rallentatori"

Un boato. Il fragore del muro che va in frantumi. Si sono svegliati di soprassalto e in preda alla paura i due residenti, marito e moglie, di una casa unifamiliare di contrada Sant'Antonio Abate.

Sulla recinzione in cemento si è schiantata un'auto. È successo stamattina, attorno alle 5, in via Luigi Cardone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l'automobilista, e una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Vasto. I militari hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire dinamica e cause del sinistro.

Tra la tarda mattinata di sabato e le prime ore di oggi, sono stati 4 i feriti in tre incidenti sulle strade del Vastese: lo scontro auto-moto nel parcheggio fotovoltaico di via Conti Ricci, lo schianto in moto sull'A14 in territorio di San Salvo e l'urto violento avvenuto a Sant'Antonio Abate, dove i residenti della zona tornano a chiedere i rallentatori.