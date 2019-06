Pennetta "battezza" il Comitato L’Arcobaleno: "Pronta a combattere, non ho paura di nessuno"

"Non ho paura di nessuno, ho sempre combattuto. Sono nata per combattere". Angela Pennetta carica le decine di attivisti e simpatizzanti che partecipano al primo incontro ufficiale dl Comitato civico L'Arcobaleno. In piazza Barbacani, il battagliero avvocato vastese presenta il direttivo e lo scopo del raggruppamento che, nelle scorse settimane, si è reso protagonista prima di una doppia manifestazione per la salvezza del Tribunale di Vasto, che rischia la chiusura nel 2022, poi di una raccolta firme per sollecitare le istituzioni a risolvere l'emergenza cinghiali nel Vastese.



"Innanzitutto - spiega Angela Pennetta - è un arcobaleno circolare, che sta a significare la parità assoluta di tutti i componenti del comitato e siamo tantissimi. Sono rappresemtanti tutti i colori e perché ne faremo vedere di tutti i colori a tutti. Significa pace, significa ambiente, perché dobbiamo garantire un futuro ai nostri figli. Le prosime battaglie le decideremo insieme, perché questo è un comitato di idee, quindi ci dobbiamo incontrare. Al momento, siamo una novantina di persone. Faremo una riunione allargata, non solo al direttivo, ma a tutti i componenti del comitato e insieme decideremo quale sarà la prossima battaglia, che dovrà interessare la maggior parte dei cittadini di Vasto. Apartitico e apolitico. Molti mi contestano il fatto che io mi faccia i selfie con Francesco Menna. Nella mia vita non ho mai fatto inciuci con nessuno e mai li farò con Francesco Menna; parlo costantemente con lui perché è il sindaco della città e i comitati civici devono interloquire con le amministrazioni comunali e, in primis, coi sindaci, ma anche il presidente del Tribunale e tutte le altre istituzioni".

Presentato il direttivo. Ne fanno parte Daniela Di Salvo, Barbara Maragna, Giovanni Atturio, Francesco Ciaravolo, Fatima Sammoud, William Ciccarone, Annamargareth Ciccotosto, Silvana Corsi, Maria Daniele, Luigi Gileno, Loredana Lammanda, Maria Liberatore, Antonio Marchesani, Biagio Santoro, Tiziana Smargiassi e Samantha Zaccardi.

In questa intervista video, Angela Pennetta spiega le finalità del comitato: