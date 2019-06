Incidente auto-moto al parcheggio fotovoltaico, feriti due giovani di 18 e 20 anni

Due feriti ricoverati a Pescara e a Chieti. Sono i due ragazzi in sella alla moto che stamani si è scontrata con un'auto nel parcheggio fotovoltaico di via dei Conti Ricci, a Vasto.

Per cause che polizia locale e carabinieri stanno accertando, attorno alle 11 si sono scontrati una moto Cagiva 125 con due persone in sella e una Fiat Punto. L'auto era guidata da un ventenne di Vasto, L.D., la moto da un diciottenne di San Salvo, F.D.C.; con lui un altro giovane sansalvese di vent'anni, S.D.F. Sul posto sono intervenute rapidamente le ambulanze del 118. I volontari della protezione civile hanno provveduto a chiudere al traffico il vicino Viale Paul Harris, di fianco al quale c'è l'area di atterraggio per i soccorsi in eliambulanza.

Il giovane alla guida della moto è stato traportato a Chieti; il passeggero, che ha riportato un trauma cranico, in elicottero a Pescara. Illeso il conducente della vettura.



Secondo le prime informazioni, i feriti non sarebbero in pericolo di vita. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale.

In aggiornamento