Ritrovato a San Salvo Marina il 64enne scomparso dalla provincia di Piacenza

Si era allontanato da casa senza darne notizia il 31 maggio scorso e oggi è stato ritrovato a San Salvo dai carabinieri. I militari della locale stazione insieme a quelli di Vasto hanno rintracciato Gianpaolo Bertuzzi, classe '55, scomparso dalla provincia di Piacenza qualche giorno fa.

Si è trattato di un allontanamento volontario come spiega il tenente Luca D'Ambrosio: "La scomparsa dell'uomo aveva fatto attivare un consistente dispositivo di ricerche, era stata ritrovata l’auto privata nella zona portuale di Ancona il 5 giugno scorso. Da qui sembra che l’uomo abbia abbandonato l’auto, per poi raggiungere il Vastese a bordo di un camper di sua proprietà. L’attività tecnica e informativa operata dai carabinieri della compagnia di Bobbio, nel piacentino, da dove il Bertuzzi si era allontanato, in osmosi con i carabinieri della compagnia di Vasto, permettevano di individuare l’uomo nella zona della marina di San Salvo, ipotesi avvalorata in un secondo momento, grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva riconosciuto l’uomo passare da quelle parti. [ant_dx]L’uomo, ritrovato dai militari operanti in apparente buono stato, veniva accompagnato in caserma per le formalità di rito, permettendo così di darne notizia ai familiari e disporre l’interruzione delle ricerche".