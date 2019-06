Rapina all’89enne di Cupello, per i 2 arrestati custodia cautelare in carcere

Restano in carcere i due arrestati per la rapina ai danni di una donna di 89 anni di Cupello.



Al termine dell'udienza di stamani, il gip del Tribunale di Vasto ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.



La rapina è avvenuta mercoledì pomeriggio nel centro di Cupello. La vittima, I.G., pensionata ottantanovenne, è stata derubata con violenza. Un'ambulanza del 118 l'ha trasportata all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Bottino del colpo: 20 euro. I carabinieri della Compagnia di Vasto e i loro colleghi della Stazione di Cupello hanno arrestato in flagranza i due indagati, due giovani del posto: D.N.F., 36 anni, e V.R., ventenne. Oggi la convalida e l'applicazione della misura restrittiva.