Cupello, "La strada della memoria": maioliche per la toponomastica del centro storico

Oggi, nella sala consiliare del Comune, grazie al proficuo impegno delle classi seconde del liceo artistico "Pantini-Pudente" di Vasto e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Nicola Saraceni" di Cupello, è stato presentato il progetto La strada della memoria.

L’idea, partita dall’allora assessore alle Politiche sociali e attuale sindaco, Graziana Di Florio, ha visto la collaborazione degli alunni e degli insegnanti per la realizzazione di maioliche in ceramica.

Le stesse, spiegano gli studenti, avranno come obiettivo quello della riqualificazione urbana, in particolare della toponomastica relativa al centro storico, per una promozione del territorio, ma soprattutto del patrimonio storico-culturale del paese.

"Tra vent’anni – dice la Di Florio agli alunni coinvolti – sarà per voi bellissimo attraversare le strade di Cupello e dire ai vostri figli che quelle piastrelle le avete realizzate voi".