Lorenzo Del Bonifro: "In questa stagione punto a crescere e migliorarmi"

Lorenzo Del Bonifro sta affrontando la sua seconda stagione nella Yamaha R3 Cup, campionato monomarca di motociclismo, in cui si sta confrontando con bravi piloti di tutta Italia. Dopo i primi due appuntamenti stagionali, a Misano e al Mugello, si sta preparando per la gara di Vallelunga che affronterà con tanta determinazione e la voglia di migliorarsi costantemente.

Sono tre i piloti del territorio che affrontano la competizione marchiata Yamaha, oltre a lui ci sono Nicola Gianico di Torrebruna e Alessio Piccirilli di Vasto. "Magari nei prossimi anni potessimo diventare una nuova zona dedita al motociclismo", dice Del Bonifro. Ciò vorrebbe dire poter contare su piste dove allenarsi - e non dover affrontare ogni volta lunghe trasferte - e far crescere una passione che ha già contagiato tanti giovani.

In gara con le insegne del team Nico Racing - e il prezioso supporto di papà Nicola come meccanico e non solo - il giovane pilota vastese guarda alla prossima gara, in cui vorrà migliorare la prestazione dello scorso anno e provare a centrare la top ten e continuare a crescere curando ogni aspetto della sua preparazione. E, anche se manca ancora del tempo, lo sguardo è già rivolto al campionato che verrà.