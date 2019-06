Alla Nuova Libreria l’incontro con Matteo Gracis, autore di "Canapa. Una storia incredibile"

L'associazione culturale "Gli amici di nonna canapa" ha organizzato per oggi, giovedì 6 giugno, un incontro con Matteo Gracis che presenterà il suo libro "Canapa. Una storia incredibile". Dalle 19 alle 21, alla Nuova Libreria in piazza Barbacani, Gracis - creatore e direttore di "Dolce Vita", la più importante rivista italiana sulla cultura della canapa e gli stili di vita alternativi - parlerà del suo libro interamente dedicato alla storia della canapa.

"Nel clima buio di repressione e proibizionismo in cui l'attuale Governo ci stà relegando tutti - spiegano gli organizzatori -, è fondamentale non cedere alla paura bensì darsi un'opportunità di conoscere l'altra faccia della medaglia. Noi abbiamo accettato la sfida di fare #PropagandaVerde di portare alla luce quello che si ostinano a tenere nell'ombra e ci auguriamo che sarete in tanti a cogliere questa opportunità. Alla presentazione seguirà il dibattito e l'aperitivo a base di canapa presso il Crocodile Cafe saranno presenti anche operatori locali del settore canapa - che in Abruzzo conta una cinquantina di operatori - e l'occasione sarà utile per uno scambio costruttivo di idee e proposte".