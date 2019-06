"Grazie a Gennaro Luciano per il frigo donato agli studenti universitari"

Un frigo per gli studenti del corso universitario di Infermieristica di Vasto. La donazione è di Gennaro Luciano, consigliere comunale di San Salvo.

La direttrice del corso, dottoressa Luciana Potalivo, esprime, nei confronti dell'esponente del Pd, i "ringraziamenti per il suo generoso acquisto: un frigo per gli studenti del corso di studi di Infermieristica del Polo didattico universitario di Vasto dell'Università d'Annunzio di Chieti. Un grazie particolare da tutto il Polo formativo per il suo pensiero".