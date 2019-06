Via Verde, la ciclovia-telenovela: a giugno il tratto vastese è ancora brecciato

La telenovela della Via Verde della Costa dei Trabocchi si avvia lentamente verso le ultime puntate. L'estate è alle porte e i cantieri del tratto meridionale sono ancora aperti.

Passi in avanti nella costruzione della pista ciclopedonale lunga 42 chilometri, da Francavilla al Mare a San Salvo [LEGGI], ma il tratto che attraversa i 18 chilometri di costa vastese è ancora brecciato rimane recintata buona parte del parcheggio della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina dove, con l'arrivo delle belle giornate dopo il maltempo delle scorse settimane, si teme che il traffico vada in tilt. Il rischio è di avere, fino a estate inoltrata, un cantiere nel bel mezzo della località balneare.