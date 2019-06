I ragazzi della Sporting Academy San Salvo in Piemonte per Academy Cup e Triangolare dell’Amicizia

Positiva esperienza per i ragazzi della Sporting Academy San Salvo che hanno avuto la possibilità di partecipare a due competizioni in Piemonte. Gli allievi di mister Nicola Cinquina sono scesi in campo nel Torneo Academy Cup arrivando al secondo posto, sconfitti dai padroni di casa del Torino dopo aver ottenuto tre brillanti vittorie nelle fasi preliminari del torneo. La squadra sansalvese ha poi partecipato a Nichelino al Triangolare dell'Amicizia riuscendo a conquistare la vittoria giocando due buoni match.

I ragazzi sono tornati a casa molto soddisfatti per questa esperienza fuori regione che ha permesso loro di confrontarsi con altre realtà calcistiche giovanili. Da parte loro il grazie alla società e ai genitori che hanno permesso la partecipazione alle due competizioni.

La spedizione in terra piemontese è stata formata dall'allenatore Nicola Cinquina, dall'assistente Gianluca Aquilano e da Sonia Barbieri che ha curato l'organizzazione. I ragazzi scesi in campo sono: De Risi Giuseppe, De Risi Davide, Silvestri Francesco, Galante Riccardo, Sciascia Alexander, Aquilano Luca, Nadi Kyad, Falcone Mario, Potalivo Christian, Celi Jacopo, Colella Gabriele.