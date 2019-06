A Casalbordino l’appuntamento con la festa della Madonna dei Miracoli

Il 10 e 11 giugno a Casalbordino saranno giorni di festa in onore della Madonna dei Miracoli. Sarà, come ogni anno, un appuntamento che richiama migliaia di persone da tutto il comprensorio e anche da fuori regione, con i tradizionali pellegrinaggi a piedi per rendere omaggio alla Madonna. Ad aprire i festeggiamenti l'appuntamento, domenica 9 giugno, con il concerto di liuto del maestro Michele Cinquina, alle 21 nella Basilica.

Lunedì 10 giugno, alle 8, saranno i fuochi pirotecnici ad aprire la giornata di festa. Alle 17 la statua della Madonna sarà portata in paese, nella chiesa del SS. Salvatore. Alle 18 sarà celebrata una messa in Basilica. Alle 20 in piazza Umberto I ci sarà l'omaggio ai caduti con la deposizione di una corona d'alloro dinanzi alla lapide sulla Torre Civica. Dalla piazza si snoderà la solenne processione che, alla luce delle fiaccole, accompagnerà la statua della Madonna in Basilica. Alla processione, accompagnata dalla banda, prenderanno parte i sindaci dell'Unione dei Miracoli e dei Comuni vicini con i loro gonfaloni. A garantire l'assistenza saranno le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile Madonna dell'Assunta e della Croce Rossa di Casalbordino. All'arrivo in Basilica la Madonna sarà accolta dai fuochi pirotecnici e, alle 22, monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro, presiederà la messa.

Martedì 11 giugno, alle 10, l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, presiederà la messa in Basilica. Alle 18 la santa messa presieduta da monsignor Domenico Scotti, vescovo emerito di Trivento, seguita dalla processione per le vie di Miracoli con le note della banda dei giovani "Madonna dei Miracoli". Alle 20 i fuochi pirotecnici e, alle 22, il concerto di Enrico Ruggieri nel piazzale d'ingresso della Basilica. Come da tradizione, nei giorni della festa nell'area del Santuario, ci sarà la grande fiera con gli stand gastronomici e il luna park.

Tra le iniziative legate alla festa della Madonna dei Miracoli c'è il pellegrinaggio a piedi da Vasto, con la collaborazione della Asd Runners Casalbordino e dell'Avis "Don Antonio Tobia" di Casalbordino, intitolato alla memoria di Aurelio Autunno - che ha istituito e portato avanti per tanti anni l'iniziativa. La partenza sarà alle 4 dell'11 giugno dalla chiesa di San Marco a Vasto. Per informazioni: Massimo Tallarino tel. 3383974149.