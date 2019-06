3mila capi di abbigliamento firmati recuperati dalla polizia stradale dopo un inseguimento

Agenti della polizia stradale della stazione di Vasto Sud impegnati in due inseguimenti durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Una pattuglia, intorno alle 6, sulla carreggiata Sud dell'A14 in territorio di Vasto, ha intercettato un Fiat Ducato. Il conducente, all'alt della polizia, ha accelerato iniziando a compiere manovre pericolose per la circolazione stradale cercando di evitare il controllo. "Grazie alla professionalità degli agenti operanti – spiega il commissario Fabio Polichetti – è uscito dall'autostrada al casello di Vasto Sud abbandonando il mezzo in movimento per darsi alla fuga nelle campagne circostanti".

"Gli agenti, dopo aver arrestato la marcia dell'autocarro e aver assicurato la circolazione stradale, si sono concentrati sulle ricerche del conducente, individuato a poche centinaia di metri dal luogo dell'abbandono del veicolo".

Le successive indagini hanno accertato che il Ducato era stato rubato a Filottrano (AN): al suo interno c'erano circa 3mila capi di abbigliamento firmati anch'essi rubati in una sartoria del comune marchigiano. Il conducente, A.G., (26 anni, residente nel Foggiano), con numerosi precedenti è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Sempre ieri notte, gli agenti della stazione di Vasto Sud, verso l'1, nelle vicinanze del casello autostradale di Poggio Imperiale hanno controllato una Fiat Panda di colore nero, il cui conducente aveva accelerato per poi abbandonarla in una campagna facendo perdere le proprie tracce. Anche questo veicolo è risultato rubato e, così come per i capi d'abbigliamento e il Ducato, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.